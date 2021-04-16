Жозе Моуринью — о борьбе за еврокубки: всё решится в последнюю минуту

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью оценил конкуренцию в борьбе за места в еврокубках в английской Премьер-лиге.

«В турнирной таблице нас окружают качественные команды. Команды, у которых такие же амбиции, как и у нас. У некоторых больший потенциал, чем у нас, у некоторых — меньший. У ряда клубов одинаковые задачи. Пожалуй, для некоторых всё будет как в прошлом сезоне, когда всё решится в последнюю минуту», — приводит слова Моуринью Sкy Sports.

Подопечные Жозе Моуринью, набрав в 31-м матче 49 очков, идут на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и рискуют остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. «Шпоры» отстают от идущего на четвёртом месте «Вест Хэм Юнайтед» на шесть очков.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»