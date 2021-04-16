Асхабадзе: есть претензии к тренерам молодёжек. Я недоволен футболом, который вижу

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о состоянии молодёжного футбола в клубе.
«Пока рано давать какие-то оценки, но Академия «Факела» развивается достаточно быстро. Требования к тренерам Академии умеренно высокие. Мы понимаем, что людям непросто в кратчайшие сроки перестроиться. Нашим тренерам предстоит ещё многому научиться, мы помогаем им в этом. Но уже работает профессиональный отбор, команды без денежных затрат родителей игроков ездят на турниры, тренируются в хороших условиях. Для меня это очень важно. Об Академии говорят, её футболисты попадают в списки, за которыми следят другие клубы.
Пока ни игроки академии, ни «Факел-М» в целом не соответствует уровню, который хотелось бы видеть. Ребята ещё не обладают нужным менталитетом. Тренеры всей структуры, специалисты Академии и молодёжки находятся на стадии обучения. У меня есть претензии к наставникам команд, которые участвуют в официальных соревнованиях. Я недоволен футболом, который вижу, и многими нюансами, которые подмечаю. Надеюсь, это вопрос времени. Останутся в структуре клуба только лучшие. Кто не сможет прибавить – уйдёт. Потому что футбол отторгает тех, кто не ставит перед собой серьёзных задач. Мало просто принять участие в тренировке. Надо к каждому занятию грамотно готовиться, правильно питаться, высыпаться, следить за своим весом. В каждой игре и тренировке нужно стремиться быть лучшим. А ещё надо обязательно анализировать свои действия на поле, спрашивать про ошибки у тренеров. Когда молодой человек начинает жить футболом, он получает от него дивиденды. Первый профессиональный контракт, зарплату, работу с командой выше классом», — цитирует Асхабадзе пресс-служба «Факела».
- 16 апреля 2021
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