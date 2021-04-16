«Герта» ушла на карантин из-за вспышки коронавируса

Берлинской «Герте» пришлось всей командой уйти на 14-дневный карантин из-за вспышки коронавируса в клубе. Немецкий футбольный союз вынудил принять такое решение, после того как положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Марвин Платтенхардт, форвард Доди Лукебакио, главный тренер Пал Дардаи и его помощник Адмир Хамзагич, сообщает Deutsche Welle.
«Герта» подала заявку на перенос трёх предстоящих матчей: против «Майнца» в воскресенье, «Фрайбурга» в среду и «Шальке» в следующую субботу. Клуб учитывает возможность и дальнейшего переноса игр. В соответствии с правилами, в случае дальнейших положительных тестов 14-дневный карантинный период снова начнётся с нуля.
По информации источника, «Герта» будет поддерживать форму с помощью виртуальных тренировок во время карантина.
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