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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» близок к уровню полуфинала Лиги чемпионов

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» близок к уровню полуфинала Лиги чемпионов
Футбол / Лига Европы 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что манкунианцы показывают уровень игры, близкий к уровню игры полуфиналистов Лиги чемпионов: «Манчестер Сити», «Челси», «Реал Мадрид» и «ПСЖ».

«Реальность такова, что мы находимся в Лиге Европы, а они — в Лиге чемпионов. Но когда смотришь матчи и видишь, как хорошо мы играли против них, понимаешь, что мы не отстаём на миллион миль.

Нужно быть последовательными. Иногда нюансы, как, например, разница голов, были против нас. Мы хотели пройти групповой этап ЛЧ. Я чувствовал, что в какой-то момент мы сделали достаточно для этого, но просто не смогли переступить этот рубеж.

Сейчас идёт речь о том, чтобы снова стать лучше, черпать вдохновение из хороших выступлений против топ-клубов и извлекать уроки из плохих выступлений и результатов», — приводит слова тренера Goal.

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