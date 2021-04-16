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Джеррард — о разгромной победе «Арсенала»: уверен, Глен Камара остался доволен

Джеррард — о разгромной победе «Арсенала»: уверен, Глен Камара остался доволен
Футбол 0

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард остался доволен победой «Арсенала» со счётом 4:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы со «Славией».

«Мне понравилось в игре «Арсенала» абсолютно всё. Я восхищён их подходом: тем, как они вели себя до игры, во время и после неё. Я уверен, что Глен Камара тоже оценил это.

Я испытывал чувство гордости, наблюдая за вчерашним матчем. Считаю, что это было великолепно», — приводит слова тренера Sky Sports.

Напомним, «Славия» выбила «Рейнджерс» из турнира на этапе 1/8 финала, а ответный матч был омрачён инцидентом, когда Ондржей Кудела нанёс расовое оскорбление полузащитнику Глену Камаре.

Защитник «Славии» Ондржей Кудела был дисквалифицирован УЕФА на 10 матчей.

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