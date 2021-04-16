Орещук — о «Спартаке»: отдайте им уже три очка, они не успокоятся, пока не победят

Футбольный агент Роман Орещук высказался по поводу разбирательств по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Орещук считает, что красно-белые не успокоятся, пока не добьются технического поражения для железнодорожников.

«Отдайте им три очка уже. Ну не успокоятся они никак, пока не победят. Во всём же виноват Сухина. Разве это не видно было? «Спартак» играл шикарно. Размашистые атаки, короткий пас, забегание, дальние удары. Если не Сухина, чистая победа «Спартака» была бы. Если не отдадите, они снимутся», — написал Орещук в своём «твиттере».

Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби, хотя там запрещено находиться всем посторонним. Сегодня, 16 апреля, КДК наказал «Локомотив» одним матчем на нейтральном поле. Позже появилась информация, что «Спартак» направил в РФС ещё два письма по этому делу, но глава КДК Артур Григорьянц сообщил «Чемпионату», что никаких новых писем от красно-белых получено не было.