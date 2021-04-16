«Эвертон» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Динь, Холгейт, Дэвис, Аллан, Сигурдссон, Родригес, Айуоби, Ришарлисон.
Запасные: Виржиния, Ольсен, Коулман, Джон, Нкунку, Уэлш, Бродхед, Кинг, Прайс.
«Тоттенхэм»: Льорис, Родон, Алдервейрелд, Регилон, Орье, Дайер, Н'Домбеле, Сиссоко, Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Кейн.
Запасные: Харт, Санчес, Алли, Танганга, Ламела, Ло Чельсо, Уинкс, Бэйл, Лукас Моура.
Подопечные Жозе Моуринью в 31 матче набрали 49 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (48) — на восьмом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.
Матч первого круга «Тоттенхэм» — «Эвертон» состоялся 13 сентября 2020 года и завершился победой «ирисок» со счётом 1:0.
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