Пепе — о критиках Роналду: они не знают, как трудно забивать 30 голов каждый сезон

Защитник «Порту» Пепе выразил надежду, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду останется в Турине на долгие годы.



«Честно говоря, я сомневаюсь, что Роналду потерпит то, как многие люди говорят о футболе в Португалии, учитывая то, сколько я его знаю.



Я думаю, что он счастлив в Турине, он лучший бомбардир серии А, и те, кто его критикует, не знают, как сложно забивать более 30 голов каждый год.



То, что умеет Криштиану, просто невероятно. И я надеюсь, что он останется там ещё долгие годы, доставляя радость любителям футбола, а также представляя Португалию на международной арене», — приводит слова защитника Football Italia.



Напомним, Роналду забил 25 голов в Серии А в этом сезоне. Всего же Роналду сыграл 126 матчей за «Юве», забив 97 голов.