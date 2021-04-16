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Пепе — о критиках Роналду: они не знают, как трудно забивать 30 голов каждый сезон

Пепе — о критиках Роналду: они не знают, как трудно забивать 30 голов каждый сезон
Футбол / Италия 0
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Защитник «Порту» Пепе выразил надежду, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду останется в Турине на долгие годы.

«Честно говоря, я сомневаюсь, что Роналду потерпит то, как многие люди говорят о футболе в Португалии, учитывая то, сколько я его знаю.

Я думаю, что он счастлив в Турине, он лучший бомбардир серии А, и те, кто его критикует, не знают, как сложно забивать более 30 голов каждый год.

То, что умеет Криштиану, просто невероятно. И я надеюсь, что он останется там ещё долгие годы, доставляя радость любителям футбола, а также представляя Португалию на международной арене», — приводит слова защитника Football Italia.

Напомним, Роналду забил 25 голов в Серии А в этом сезоне. Всего же Роналду сыграл 126 матчей за «Юве», забив 97 голов.

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