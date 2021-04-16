Пепе — о критиках Роналду: они не знают, как трудно забивать 30 голов каждый сезон
Защитник «Порту» Пепе выразил надежду, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду останется в Турине на долгие годы.
«Честно говоря, я сомневаюсь, что Роналду потерпит то, как многие люди говорят о футболе в Португалии, учитывая то, сколько я его знаю.
Я думаю, что он счастлив в Турине, он лучший бомбардир серии А, и те, кто его критикует, не знают, как сложно забивать более 30 голов каждый год.
То, что умеет Криштиану, просто невероятно. И я надеюсь, что он останется там ещё долгие годы, доставляя радость любителям футбола, а также представляя Португалию на международной арене», — приводит слова защитника Football Italia.
Напомним, Роналду забил 25 голов в Серии А в этом сезоне. Всего же Роналду сыграл 126 матчей за «Юве», забив 97 голов.
Рекомендуем вам
- 16 апреля 2021
-
23:00
-
22:53
-
22:51
-
22:30
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:45
-
21:28
-
21:17
-
21:12
-
21:06
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:18
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:26
-
19:19
-
18:27
-
18:25
-
18:04
-
17:46
-
17:39
-
17:34
-
17:19
-
17:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам