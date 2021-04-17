Моуринью ответил на критику со стороны Погба

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью ответил на критику со стороны французского нападающего «Манчестер Юнайтед Поля Погба.

«Я хотел бы сказать, что мне всё равно, что говорит Поль Погба. Меня это совершенно не интересует», — приводит слова Моуринью talkSPORT со ссылкой на Sky Sports.

Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красные дьяволы» выиграли Лигу Европы и завоевали Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

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