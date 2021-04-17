Президента «Олимпика» Д отстранят от футбольной деятельности на 5 лет за мат в адрес судьи

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин будет отстранён от футбольной деятельности на пять лет за мат в адрес арбитра после матча с «Шахтёром» (0:1) в 17-м туре УПЛ.

«Футбольный прокурор Франческо Баранка хочет пожизненного отстранения Владислава Гельзина от футбола. Да, никто не может оправдывать его поведение. Даже сам он называет его неправильным и большой эмоциональной ошибкой. Но говорить о пожизненном отстранении от футбола — это тоже в определённой степени эмоции. Что конкретно может светить Гельзину? Самый очевидный вариант сейчас, что Гельзин будет отстранён от футбола на пять лет и плюс пять условно. Это очень жёсткая история и очень жёсткое наказание. Но, насколько я знаю, для Гельзина конец этой судебной истории будет вот таким», — приводит слова украинского журналиста Александра Денисова Телеканалы Футбол 1/Футбол 2.

На данный момент «Олимпик» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 17 очков.