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Форвард сборной Украины может продолжить карьеру в АПЛ

Форвард сборной Украины может продолжить карьеру в АПЛ
Футбол / Англия 0

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает HLN.

По информации источника, в услугах 25-летнего украинского футболиста заинтересован «Вулверхэмптон». С помощью Яремчука английский клуб рассчитывает решить проблемы в атаке. Напомним, действующий контракт Яремчука с «Гентом» рассчитан до 2025 года.

Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

«Вулверхэмптон» в 31 матче набрал 38 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).

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