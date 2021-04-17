Форвард сборной Украины может продолжить карьеру в АПЛ
Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает HLN.
По информации источника, в услугах 25-летнего украинского футболиста заинтересован «Вулверхэмптон». С помощью Яремчука английский клуб рассчитывает решить проблемы в атаке. Напомним, действующий контракт Яремчука с «Гентом» рассчитан до 2025 года.
Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.
«Вулверхэмптон» в 31 матче набрал 38 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).
Украинский футбольный клуб посвятил победу умершему принцу Филиппу
Рекомендуем вам
- 17 апреля 2021
-
11:07
-
10:56
-
10:43
-
10:40
-
10:35
-
10:16
-
09:59
-
09:56
-
09:42
-
09:40
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
08:53
-
08:38
-
08:04
-
07:02
-
04:22
-
03:54
-
03:01
-
02:20
-
01:27
-
00:55
-
00:55
-
00:43
-
00:40
-
00:35
-
00:22
-
00:18
-
00:03
- 16 апреля 2021
-
23:57
-
23:54
-
23:32
-
23:27
-
23:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам