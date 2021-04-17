Форвард сборной Украины может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает HLN.



По информации источника, в услугах 25-летнего украинского футболиста заинтересован «Вулверхэмптон». С помощью Яремчука английский клуб рассчитывает решить проблемы в атаке. Напомним, действующий контракт Яремчука с «Гентом» рассчитан до 2025 года.



Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.



«Вулверхэмптон» в 31 матче набрал 38 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).

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