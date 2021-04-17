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Источник: Гаттузо согласовал условия контракта с «Фиорентиной»

Источник: Гаттузо согласовал условия контракта с «Фиорентиной»
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо продолжит работу в «Фиорентине», сообщает Sportface.it.

По информации источника, флорентийский клуб достиг договорённости об условиях контракта с представителями 43-летнего специалиста. Ожидается, что Гаттузо заключит с «Фиорентиной» соглашение, рассчитанное на два года. Контракт будет предусматривать возможность продления ещё на один сезон. Гаттузо возглавит «фиалок» перед стартом сезона-2021/2022.

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо и Гаттузо оба родом из региона Калабрия в Италии. Коммиссо ранее заявлял, что хочет, чтобы Дженнаро возглавил его команду. Также была информация о том, что в случае подписания соглашения Гаттузо получит полную свободу действий в новом клубе и сможет влиять на трансферную стратегию с целью снижения среднего возраста команды.

Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Гаттузо близок к тому, чтобы возглавить «Фиорентину» в конце сезона
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