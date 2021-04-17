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Яя Туре: хочу работать тренером в «Барселоне»

Яя Туре: хочу работать тренером в «Барселоне»
Футбол / Испания 0
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Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что хочет в будущем получить работу тренера в каталонском клубе.

«Я заканчиваю обучение на тренера. „Барселона“ — именно та команда, в которой я бы хотел оказаться. Не знаю, в дубле, в академии, но я хочу работать в „Барселоне“. К тому же, у меня всё ещё есть дом в Барселоне.

Знаю, что в „Барселоне“ меня очень любят. Мне было тяжело уходить из этой команды. Там было всё — футбол, жизнь, комфортный климат. Со мной играли лучшие: Хави, Иньеста. Именно поэтому я хочу вернуться», — приводит слова Туре Cadena Ser.

Напомним, Туре выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год. Последним клубом ивуарийца был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом 2019 года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года.

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