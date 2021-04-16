Яя Туре: написал Гвардиоле письмо с извинениями, но до сих пор жду ответа

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о попытках наладить взаимоотношения с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.



«Когда происходит что-то не так, и вы делаете ошибку, или люди используют ваше имя или вас для неправильных действий, то вы должны исправить это. Моё поведение в отношении Гвардиолы было неправильным. Я хочу извиниться за то, что случилось, я хочу извиниться за то, что сделал что-то не так.



Я решил, что попробую поговорить с некоторыми важными людьми в «Ман Сити», чтобы извиниться и сказать, что я вёл себя непристойно по отношению к клубу. Я написал в клуб письмо. С тех пор я очень и очень долго жду ответа, но до сих пор его не получил. И, конечно, если Пеп так считает нужным, то я ничего не могу сделать. Я на связи с некоторыми людьми в «Сити», но не с главными людьми в клубе, это сейчас невозможно», — приводит слова Туре The Athletic.



Последним клубом Яя Туре был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом 2019 года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. В ходе карьеры ивуарийский хавбек также защищал цвета «АСЕК Мимозас», «Беверена», донецкого «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити». В составе национальной команды Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.



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