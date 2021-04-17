«Локомотив» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Локомотив» — «Ростов». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Ростов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистенты — Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».
«Локомотив» в 25 матчах набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на девятом месте.
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