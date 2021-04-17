Нападающий «Ахмата» Мелкадзе поразил ворота «Химок» ударом через себя
В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» принимает «Химки» (3:0, 69-я минута). Встреча проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в городе Грозный. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поразил ворота «Химок» ударом через себя. На 65-й минуте он получил передачу от защитника Уилкера Анхеля и нанёс точный удар по воротам соперника в падении.
«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (32) — на 11-м месте.
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