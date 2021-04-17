«Норвич Сити» вернулся в английскую Премьер-лигу

«Норвич Сити» досрочно вышел в английскую Премьер-лигу за четыре тура до завершения сезона в Чемпионшипе.

В 42-м туре Чемпионшипа «Суонси Сити», занимающий третье место в таблице, сыграл вничью с «Уиком Уондерерс» (2:2). «Брентфорд», который находится на четвёртом месте, поделил очки с «Миллуоллом» (0:0). «Норвич Сити», ещё не сыгравший свой матч 42-го тура, опережает «Суонси» на 14 очков, что означает досрочный выход «канареек» в АПЛ минимум со второго места.

«Норвич» возвращается в АПЛ спустя год. В сезоне-2019/2020 «канарейки» вылетели из английской Премьер-лиги, заняв последнее, 20-е место в турнирной таблице. В 38 матчах «Норвич Сити» одержал пять побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел 27 поражений.