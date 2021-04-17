Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тухель — о победе над «МС»: мы играли против одной из сильнейших команд Европы

Тухель — о победе над «МС»: мы играли против одной из сильнейших команд Европы
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

«Я очень счастлив и горжусь командой. Мы играли против одной из сильнейших команд Европы. В Премьер-лиге между нами большой разрыв, но цель заключалась в том, что сократить этот разрыв на 90 минут. Мы провели отличные 35 минут в первом тайме и отличные полчаса во втором. Думаю, мы заслужили победу. Мы могли забить второй гол, чтобы было спокойнее, но мы этого не сделали, и нам пришлось мучаться на последних минутах матча. Мы защищались с большим мужеством и не давали больших шансов. Нам была нужна эта победа. Я рад, что мы выиграли.

В лиге между нами огромная пропасть, потому что они такие, такие стабильные. В отдельном матче всё возможно, если вы отважны, свободны, атакуете и защищаетесь как команда. Наша цель была достичь топ-уровня и посмотреть что будет. Нам всего лишь требовалось немного удачи. Мы продолжаем работу. Как тренер я очень рад сражаться с этой командой. Вы видите качество игроков и клуба. Я играю в этом роль и стараюсь поддерживать развитие», — приводит слова тренера BBC.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021