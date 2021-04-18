Месси обновил исторический рекорд по голам в финалах Кубка Испании

«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании (4:0). Два мяча забил нападающий Лионель Месси. Ещё по одному голу в свой актив записали Антуан Гризманн и Френки Де Йонг.

Аргентинец стал обладателем уникального статистического достижения. Никто прежде не забивал девять голов в финалах Кубка Испании, сообщает «твиттер» Opta Jose.



Месси поразил ворота соперников девять раз в 10 финалах, тем самым он превзошёл легенду «Атлетика» Тельмо Сарру, который имеет в своём активе восемь голов в финалах. Аргентинский нападающий «Барсы» завершал атаки каталонцев на 68-й и 73-й минутах.



«Барселона» стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт «Атлетик», у которого 23 трофея.