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Месси обновил исторический рекорд по голам в финалах Кубка Испании

Месси обновил исторический рекорд по голам в финалах Кубка Испании
Футбол / Испания 0

«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании (4:0). Два мяча забил нападающий Лионель Месси. Ещё по одному голу в свой актив записали Антуан Гризманн и Френки Де Йонг.

Аргентинец стал обладателем уникального статистического достижения. Никто прежде не забивал девять голов в финалах Кубка Испании, сообщает «твиттер» Opta Jose.

Месси поразил ворота соперников девять раз в 10 финалах, тем самым он превзошёл легенду «Атлетика» Тельмо Сарру, который имеет в своём активе восемь голов в финалах. Аргентинский нападающий «Барсы» завершал атаки каталонцев на 68-й и 73-й минутах.

«Барселона» стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт «Атлетик», у которого 23 трофея.

«Барселона» выиграла Кубок Испании, разгромив в финале «Атлетик». Месси оформил дубль
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