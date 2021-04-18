Марио Фернандес пропустит матч с «Сочи» из-за повреждения

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил повреждение на тренировке и не сыграет в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», сообщил главный тренер армейцев Ивица Олич в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — ЦСКА.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный арбитр: Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Сочи» в 25 матчах набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.