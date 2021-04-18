Источник: арбитр Вилков больше не будет обслуживать матчи Российской Премьер-Лиги
Главный арбитр матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов» Михаил Вилков больше не будет обслуживать матчи чемпионата России, сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Инициатором решения об отстранении арбитра является глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.
Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов» прошёл вчера, 17 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Он завершился победой хозяев поля со счётом 4:1. Эта победа стала девятой подряд для железнодорожников. «Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на девятом месте.
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