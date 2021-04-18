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И. Федотов: пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» назначен по делу, здесь без вариантов

И. Федотов: пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» назначен по делу, здесь без вариантов
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 26-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА.

«Пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» назначен по делу, здесь без вариантов. Было движение руки вверх, Тикнизян играл по мячу, всё правильно. Вмешался VAR в лице Безбородова и назначил 11-метровый. Он подтверждает свой класс лучшего арбитра в России», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сочи» в 25 матчах набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.

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