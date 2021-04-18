Сегодня 11 клубов из топ-чемпионатов Европы планируют объявить о создании Суперлиги

Сегодня, 18 апреля, 11 клубов из топ-чемпионатов Европы собираются объявить о создании собственного турнира — Суперлиги. В число инициаторов создания нового соревнования входят пять топ-клубов из английской Премьер-лиги, а также по три клуба из Испании и Италии, информирует журналист Бертран Латур в «Твиттере».

Проект нового турнира подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.

УЕФА не одобряет инициативу создания клубами собственного турнира, поэтому планирует изменить формат проведения Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что в число постоянных членов Суперлиги войдут 6 английских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Все эти клубы при вступлении в Суперлигу получат до € 350 млн каждый.

По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча.