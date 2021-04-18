Названы клубы, согласившиеся играть в Суперлиге и отказавшиеся от участия в турнире

Названы клубы, согласившиеся на создание европейской Суперлиги и отказавшиеся от участия в турнире.

По сведениям The New York Times, в списке участников Суперлиги точно будут эти 12 клубов:

«Манчестер Юнайтед»;

«Манчестер Сити»;

«Ливерпуль»;

«Арсенал»;

«Челси»;

«Тоттенхэм Хотспур»;

«Реал»;

«Барселона»;

«Атлетико»;

«Ювентус»;

«Интер»;

«Милан».

В число тех, кто отказался от создания «альтернативной системы», оказались мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен». Отказ «ПСЖ» обусловлен тем, что один из директоров клуба уже приобрёл права на трансляцию Лиги чемпионов для своей катарской телекомпании. В случае участия в Суперлиге УЕФА может исключить «ПСЖ» из еврокубков, поэтому боссы французского клуба не хотят рисковать.

Проект нового турнира подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.

Ранее стало известно, что каждый из клубов при вступлении в Суперлигу получит до € 350 млн. По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча.