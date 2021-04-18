Названы клубы, согласившиеся играть в Суперлиге и отказавшиеся от участия в турнире

Названы клубы, согласившиеся на создание европейской Суперлиги и отказавшиеся от участия в турнире.
По сведениям The New York Times, в списке участников Суперлиги точно будут эти 12 клубов:
- «Манчестер Юнайтед»;
- «Манчестер Сити»;
- «Ливерпуль»;
- «Арсенал»;
- «Челси»;
- «Тоттенхэм Хотспур»;
- «Реал»;
- «Барселона»;
- «Атлетико»;
- «Ювентус»;
- «Интер»;
- «Милан».
В число тех, кто отказался от создания «альтернативной системы», оказались мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен». Отказ «ПСЖ» обусловлен тем, что один из директоров клуба уже приобрёл права на трансляцию Лиги чемпионов для своей катарской телекомпании. В случае участия в Суперлиге УЕФА может исключить «ПСЖ» из еврокубков, поэтому боссы французского клуба не хотят рисковать.
Проект нового турнира подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.
Ранее стало известно, что каждый из клубов при вступлении в Суперлигу получит до € 350 млн. По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча.
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