УЕФА может исключить из еврокубков клубы, которые будут участвовать в Суперлиге

УЕФА планирует пресечь угрозу «независимости» европейских клубов, которые подготовили проект по созданию собственного турнира — Суперлиги.

Как информирует Gazzetta dello Sport, УЕФА работает над иском на € 50-60 млрд долларов против всех команд, которые хотят отделиться от системы, чтобы создать частный турнир. Кроме того, УЕФА рассматривает вариант дисквалификации из еврокубков тех клубов, которые стоят у истоков создания Суперлиги.

Проект нового турнира подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.

Ранее стало известно, что в число постоянных членов Суперлиги войдут 6 английских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Все эти клубы при вступлении в Суперлигу получат до € 350 млн каждый.

По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча.