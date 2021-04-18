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Блестящее действие Фернандеша помогло Гринвуду открыть счёт в матче «МЮ» — «Бёрнли». Видео

Блестящее действие Фернандеша помогло Гринвуду открыть счёт в матче «МЮ» — «Бёрнли». Видео
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Идёт 55-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.

Счёт был открыт хозяевами на 48-й минуте — нападающий «МЮ» Маркус Рашфорд прострелил в штрафную на Бруну Фернандеша, который пропустил мяч между ног, тем самым обманув защитников «Бёрнли» — мяч дошёл до одинокого Мэйсона Гринвуда, и тот метров с десяти вколотил мяч в сетку.

Видео красивой комбинации «МЮ», завершившейся голом Мэйсона Гринвуда

Манкунианцы в 31 матче набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков (имея матч в запасе). «Бёрнли» (33) — на 17-м месте.

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