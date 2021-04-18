Сутормин рассказал о четверной замене «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о четверной замене «Зенита» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2). Массовая замена помогла сине-бело-голубым переломить ход встречи и отыграться со счёта 0:2.

«Сначала должны были выйти Мага Оздоев, Андрей Мостовой и Себа Дриусси. Я же только добежал до зоны разминки, как Анатолий Тимощук и меня подозвал. Так вчетвером и вышли.

Даже после введения пяти замен такой случай трудно припомнить. И когда их раньше было три, чтобы всех троих сразу выпускали — тоже не помню. Но тут всё понятно: надо было переламывать игру. Собственно, от нас это и требовалось. По большому счёту получилось.

У резервного судьи одна табличка, показывающая, кто кого меняет. А нас четверо. Он как это увидел, попросил: подскажите мне и своим на поле, кто кого меняет, иначе не успею всё показать. Или это всё затянется, а так быстрее будет. Вот каждый из нас и показывал, кого именно меняет и кто должен покинуть поле.

Мы понимали: если после нашего выхода на замену быстро забьём, то потом и второй гол реален, и вообще в нервной концовке можно выиграть. Так оно, в принципе, и вышло. Победу действительно могли вырвать. Моменты уже при 2:2 тоже были», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».