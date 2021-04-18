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Газизов: когда «Уфа» не забивала моменты в матче со «Спартаком», матерился очень серьёзно

Газизов: когда «Уфа» не забивала моменты в матче со «Спартаком», матерился очень серьёзно
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своих эмоциях после победного матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0).

«Мы не смотрим на конкурентов, мы смотрим на себя. Самим нужны очки. Впереди тяжелые четыре игры. Мы не ожидали шесть очков в последних турах. Ещё и шесть голов в этих матчах – большой прорыв.

Когда вели в два мяча и не забивали моменты, матерился очень серьёзно. Материл игроков, но это было от души и от восприятия игры. Игра с «Ахматом» показала, что мы можем играть. Сегодня наша игра доказала, что все разговоры – ерунда.

Все знают, как играет «Спартак». Я – менеджер, у нас игроков тренирует тренер. Алексей Стукалов раньше отказался от нашего предложения, но теперь он его принял, за что ему большое спасибо. Мы находимся в трудном положении. У нас впереди четыре игры и нужно двигаться вперёд», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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