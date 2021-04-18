Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Нон-тач» передача Фернандеша и дубль Гринвуда — в видеообзоре матча «МЮ» — «Бёрнли»

«Нон-тач» передача Фернандеша и дубль Гринвуда — в видеообзоре матча «МЮ» — «Бёрнли»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 3:1.

Счёт был открыт хозяевами на 48-й минуте — нападающий «МЮ» Маркус Рашфорд прострелил в штрафную на Бруну Фернандеша, который пропустил мяч между ног, тем самым обманув защитников «Бёрнли» — мяч дошёл до одинокого Мэйсона Гринвуда, и тот метров с десяти вколотил мяч в сетку.

На 50-й минуте защитник гостей Джеймс Тарковски после подачи с углового опередил всех при игре на втором этаже и сравнял счёт в матче.

Победу «МЮ» на 84-й минуте принёс Мэйсон Гринвуд, оформив дубль. 19-летний англичанин пробил от угла штрафной, и мяч, зацепив защитника, влетел в сетку.

Окончательный счёт на 93-й минуте установил нападающий Эдинсон Кавани, поразивший уже пустые ворота. Голевую передачу на свой счёт записал полузащитник Донни ван де Бек.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»

Манкунианцы в 32 матчах набрали 66 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь очков. «Бёрнли» (33) — на 17-м месте.

Сульшер: каждый навес «Бёрнли» заставлял моё сердце уходить в пятки
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021