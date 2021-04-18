«Нон-тач» передача Фернандеша и дубль Гринвуда — в видеообзоре матча «МЮ» — «Бёрнли»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 3:1.
Счёт был открыт хозяевами на 48-й минуте — нападающий «МЮ» Маркус Рашфорд прострелил в штрафную на Бруну Фернандеша, который пропустил мяч между ног, тем самым обманув защитников «Бёрнли» — мяч дошёл до одинокого Мэйсона Гринвуда, и тот метров с десяти вколотил мяч в сетку.
На 50-й минуте защитник гостей Джеймс Тарковски после подачи с углового опередил всех при игре на втором этаже и сравнял счёт в матче.
Победу «МЮ» на 84-й минуте принёс Мэйсон Гринвуд, оформив дубль. 19-летний англичанин пробил от угла штрафной, и мяч, зацепив защитника, влетел в сетку.
Окончательный счёт на 93-й минуте установил нападающий Эдинсон Кавани, поразивший уже пустые ворота. Голевую передачу на свой счёт записал полузащитник Донни ван де Бек.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»
Манкунианцы в 32 матчах набрали 66 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь очков. «Бёрнли» (33) — на 17-м месте.
- 18 апреля 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
23:20
-
23:04
-
23:02
-
22:48
-
22:42
-
22:29
-
22:24
-
22:13
-
22:12
-
22:11
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:40
-
21:36
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
21:08
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:47
-
20:34