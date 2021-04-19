Президент «Реала» Флорентино Перес может возглавить Суперлигу

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может возглавить Суперлигу в случае её появления, информирует Daily Mail.

Вице-президентами нового турнира будут Андреа Аньелли из туринского «Ювентуса», Джоэл Глейзер из «Манчестер Юнайтед», Джон Генри из «Ливерпуля» и Стэн Кронке из лондонского «Арсенала».

Проект нового турнира подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. УЕФА не одобряет инициативу создания клубами собственного турнира, поэтому планирует изменить формат проведения Лиги чемпионов и утвердить ряд санкций для команд и футболистов, которые будут играть в Суперлиге.

Ранее стало известно, что каждый из клубов при вступлении в Суперлигу получит до € 350 млн. По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча.