Президент «Ювентуса» Аньелли ушёл с поста главы Ассоциации европейских клубов
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов (ECA), которая выступала против создания Суперлиги, сообщает Football Italia.
Аньелли занимал пост руководителя Ассоциации европейских клубов с 2017 года. По информации источника, ECA также покинули все 12 клубов-основателей европейской Суперлиги.
Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом европейской Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Аньелли стал вице-президентом нового турнира.
Флорентино Перес стал президентом европейской Суперлиги, Андреа Аньелли — вице-президент
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