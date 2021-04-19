Флорентино Перес стал президентом европейской Суперлиги, Андреа Аньелли — вице-президент

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте объявила о присоединении «Королевского клуба» к европейской Суперлиге, президентом которой станет нынешний глава клуба — Флорентино Перес.

«Мы собираемся помочь футболу на всех уровнях занять достойное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта, у которого более четырёх миллиардов последователей, ответственность топ-клубов заключается в том, чтобы откликнуться на пожелания болельщиков», — приводит слова Переса официальный сайт «Реала».

В то же время стало известно, что президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли займёт должность вице-президента Суперлиги. Аналогичный пост займёт и совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер.

«Мы собрались вместе в этот критический момент, чтобы преобразовать европейское соревнование, дать любимому спорту основу, которая будет устойчивой для будущего, существенно укрепить солидарность и дать болельщикам и игрокам-любителям мечту и матчи максимального качества, которые подпитывают футбольную страсть», — сообщил Аньелли.