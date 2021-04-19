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«Это война против футбола». Рио Фердинанд раскритиковал основателей Суперлиги

«Это война против футбола». Рио Фердинанд раскритиковал основателей Суперлиги
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд негативно отреагировал на новость о создании европейскими топ-клубами нового турнира — Суперлиги. Среди участников соревнований числятся и «красные дьяволы».

«Это война против футбола. Отсутствие конкуренции противоречит всему, что проповедует футбол. Эти люди понятия не имеют, что такое футбол», — приводит слова Фердинанда Reuters.

Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.

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