Клубы Суперлиги обратились в суды, чтобы помешать ФИФА и УЕФА сорвать запуск турнира

12 клубов-основателей европейской Суперлиги уведомили руководителей ФИФА и УЕФА о составлении судебных исков. Таким образом, клубы пытаются помешать организациям сорвать запуск нового турнира, сообщает Associated Press.
По информации источника, клубы направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе УЕФА Александеру Чеферину, в котором сообщили, что Суперлига уже получила поддержку от финансовой организации в размере € 4 млрд. УЕФА предупредил клубы, что они будут исключены из существующих внутренних соревнований в случае участия в Суперлиге.
«Официальное заявление вынуждает нас предпринять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой негативной реакции, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что важно, будет незаконной. По этой причине компания Суперлиги подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение турнира в соответствии с действующим законодательством», — говорится в письме клубов Суперлиги.
- 19 апреля 2021
-
11:56
-
11:45
-
11:43
-
11:38
-
11:38
-
11:33
-
11:25
-
11:24
-
11:20
-
11:19
-
11:13
-
11:01
-
10:54
-
10:48
-
10:47
-
10:29
-
10:25
-
10:22
-
10:10
-
10:00
-
09:58
-
09:57
-
09:43
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:01
-
08:51
-
08:30
-
07:37
-
07:15
-
06:59
-
06:17
-
05:40