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Клубы Суперлиги обратились в суды, чтобы помешать ФИФА и УЕФА сорвать запуск турнира

Клубы Суперлиги обратились в суды, чтобы помешать ФИФА и УЕФА сорвать запуск турнира
Футбол / Прочие турниры 0
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12 клубов-основателей европейской Суперлиги уведомили руководителей ФИФА и УЕФА о составлении судебных исков. Таким образом, клубы пытаются помешать организациям сорвать запуск нового турнира, сообщает Associated Press.

По информации источника, клубы направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе УЕФА Александеру Чеферину, в котором сообщили, что Суперлига уже получила поддержку от финансовой организации в размере € 4 млрд. УЕФА предупредил клубы, что они будут исключены из существующих внутренних соревнований в случае участия в Суперлиге.

«Официальное заявление вынуждает нас предпринять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой негативной реакции, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что важно, будет незаконной. По этой причине компания Суперлиги подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение турнира в соответствии с действующим законодательством», — говорится в письме клубов Суперлиги.

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