Известный болельщик «Челси» призвал клуб одуматься и не идти в Суперлигу

Владелец киностудий West London Film Studios и болельщик «Челси» Фрэнк Халид обратился к лондонскому клубу, объявившему о присоединении к Европейской Суперлиге.
«Я против этого шага! Всё дело в деньгах, и не только „Челси“, но и все клубы, подтвердившие участие в Суперлиге, должны сейчас прислушиваться к своим болельщикам», — написал Халид в комментариях к объявлению «Челси» в «Твиттере».
Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.
- 19 апреля 2021
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