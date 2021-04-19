Известный болельщик «Челси» призвал клуб одуматься и не идти в Суперлигу

Владелец киностудий West London Film Studios и болельщик «Челси» Фрэнк Халид обратился к лондонскому клубу, объявившему о присоединении к Европейской Суперлиге.



«Я против этого шага! Всё дело в деньгах, и не только „Челси“, но и все клубы, подтвердившие участие в Суперлиге, должны сейчас прислушиваться к своим болельщикам», — написал Халид в комментариях к объявлению «Челси» в «Твиттере».



Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.

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