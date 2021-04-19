Фанаты «Ливерпуля» устроили протест после вступления клуба в Европейскую Суперлигу

Болельщики «Ливерпуля» остались недовольны решением клуба вступить в новообразованную Европейскую Суперлигу.
Поклонники красных вывесили рядом с домашним стадионом команды, «Энфилдом», баннеры против нового турнира. Также они выступили с заявлением в «Твиттере» о дальнейшей борьбе с решением клуба.
«Владельцы, клубы, руководители. Вы действительно думаете об интересах клубов или только о своих счетах в банках? Думаем, ответ и так понятен. Но сейчас время подумать о традициях, заложенных в течение всех предыдущих лет, и поступить правильно.
Мы уберём свои флаги с трибуны. Чувствуем, что больше не можем поддерживать клуб, который ставит свои алчные интересы выше целостности футбола», — говорится в заявлении объединения болельщиков Spion Kop 1906, отвечающего за флаги и баннеры на матчах «Ливерпуля».
- 19 апреля 2021
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:29
-
15:24
-
15:21
-
15:11
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:35
-
14:20
-
14:11
-
14:09
-
14:00
-
13:58
-
13:52
-
13:52
-
13:42
-
13:37
-
13:36
-
13:35
-
13:26
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
12:58
-
12:55
-
12:48
-
12:46