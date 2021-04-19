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Фанаты «Ливерпуля» устроили протест после вступления клуба в Европейскую Суперлигу

Фанаты «Ливерпуля» устроили протест после вступления клуба в Европейскую Суперлигу
Футбол / Англия 0
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Болельщики «Ливерпуля» остались недовольны решением клуба вступить в новообразованную Европейскую Суперлигу.

Поклонники красных вывесили рядом с домашним стадионом команды, «Энфилдом», баннеры против нового турнира. Также они выступили с заявлением в «Твиттере» о дальнейшей борьбе с решением клуба.

«Владельцы, клубы, руководители. Вы действительно думаете об интересах клубов или только о своих счетах в банках? Думаем, ответ и так понятен. Но сейчас время подумать о традициях, заложенных в течение всех предыдущих лет, и поступить правильно.

Мы уберём свои флаги с трибуны. Чувствуем, что больше не можем поддерживать клуб, который ставит свои алчные интересы выше целостности футбола», — говорится в заявлении объединения болельщиков Spion Kop 1906, отвечающего за флаги и баннеры на матчах «Ливерпуля».

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