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Президент УЕФА: Аньелли — главное разочарование. Не видел человека, который так много врёт

Президент УЕФА: Аньелли — главное разочарование. Не видел человека, который так много врёт
Футбол / Италия 0
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Президент УЕФА Александер Чеферин жёстко раскритиковал главу «Ювентуса» Андреа Аньелли, который стал одним из основателей и вице-президентом Европейской Суперлиги.

«Аньелли — главное разочарование из всех. Я никогда не видел человека, который бы так много врал. Это просто невероятно», — приводит слова Чеферина Sky Sports.

Ранее три клуба призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А.

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.

«Чушь и плевок в лицо». Президент УЕФА жёстко раскритиковал Европейскую Суперлигу
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