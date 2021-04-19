Президент УЕФА: Аньелли — главное разочарование. Не видел человека, который так много врёт

Президент УЕФА Александер Чеферин жёстко раскритиковал главу «Ювентуса» Андреа Аньелли, который стал одним из основателей и вице-президентом Европейской Суперлиги.
«Аньелли — главное разочарование из всех. Я никогда не видел человека, который бы так много врал. Это просто невероятно», — приводит слова Чеферина Sky Sports.
Ранее три клуба призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А.
Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.
- 19 апреля 2021
-
17:54
-
17:49
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
17:18
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:39
-
16:39
-
16:37
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:29
-
15:24
-
15:21
-
15:11
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:35
-
14:20
-
14:11
-
14:09
-
14:00
-
13:58