Ла Лига назвала Суперлигу «сепаратистским» турниром

Испанская Ла Лига опубликовала заявление, в котором осуждает создание европейской Суперлиги.
«Ла Лига решительно осуждает предложение о создании сепаратистского и элитарного европейского соревнования, которое атакует принципы открытой конкуренции и спортивных достижений, являющихся важной частью национальной и европейской футбольной экосистемы.
Сегодня футбольные фанаты по всей Европе могут мечтать о том, чтобы их клуб, независимо от его размера, мог показать себя на соревнованиях, достичь вершин и выступать на высшем уровне европейского футбола. Ла Лига защищает эту европейскую концепцию футбола для всех. Концепция, предложенная 12 европейскими клубами, разрушает эту мечту, закрывая клубам дверь на вершину европейского футбола и позволяя лишь немногим попасть в элиту.
Ла Лига гордится своей 90-летней историей. Это открытое соревнование, основанное на заслугах команд. Миллионы фанатов по всему миру являются поклонниками 42 клубов Примеры и Сегунды. Успех наших соревнований способствовал тому, что футбол стал важной частью экономики Испании, составляя почти 1,4% ВВП и давая работу почти 200 тыс. человек.
Новое европейское предложение о конкуренции — не что иное, как эгоистичный подход, призванный ещё больше обогатить самых богатых. Это подорвёт привлекательность всей игры и окажет глубокое пагубное воздействие на ближайшее будущее Ла Лиги, входящих в неё клубов и всей футбольной экосистемы.
Кроме того, это также повлияет на остальные виды спорта, в которые в этом сезоне Ла Лига вносит более 126 миллионов евро, поскольку это ставит под угрозу систему взносов. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы защитить целостность и будущее испанского футбола в лучших интересах игры», — говорится в заявлении Ла Лиги.
- 19 апреля 2021
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