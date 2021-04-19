«Ему наплевать на команду». Орлов объяснил частые карточки Жиго

Комментатор Геннадий Орлов высказался о частых карточках защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Жиго — француз. Видимо, он романтик. Сколько раз уже его выгоняли! Ему наплевать на команду. В основном его выгоняют за то, как он локтями всех бьёт, за истерику. А истерика идёт от тренера. Если бы тренер был хладнокровный и просил не поддаваться на провокации, — это было бы одно. Но он сам их заводит. Вот и весь «Спартак» такой», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго был удалён в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3). На 79-й минуте Жиго получил вторую жёлтую карточку за удар в лицо соперника во время верхового единоборства. Первое предупреждение французский футболист получил на 28-й минуте встречи. Защитник «Спартака» пропустит дерби с ЦСКА, которое состоится в 27-м туре чемпионата России.