«Ему наплевать на команду». Орлов объяснил частые карточки Жиго

Комментатор Геннадий Орлов высказался о частых карточках защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
«Жиго — француз. Видимо, он романтик. Сколько раз уже его выгоняли! Ему наплевать на команду. В основном его выгоняют за то, как он локтями всех бьёт, за истерику. А истерика идёт от тренера. Если бы тренер был хладнокровный и просил не поддаваться на провокации, — это было бы одно. Но он сам их заводит. Вот и весь «Спартак» такой», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго был удалён в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3). На 79-й минуте Жиго получил вторую жёлтую карточку за удар в лицо соперника во время верхового единоборства. Первое предупреждение французский футболист получил на 28-й минуте встречи. Защитник «Спартака» пропустит дерби с ЦСКА, которое состоится в 27-м туре чемпионата России.
- 19 апреля 2021
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:19
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:38
-
18:33
-
17:54
-
17:49
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
17:18
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:39
-
16:39
-
16:37
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:29
-
15:24
-
15:21
-
15:11
-
15:09
-
14:53