Юрген Клопп прокомментировал создание Суперлиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 32-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» высказался о создании Европейской Суперлиги.
«Моё отношение к данному турниру не изменилось. Мое мнение на этот счёт также осталось прежним. Вчера я впервые услышал об этом, но мне было не до того — я пытался подготовить команду к сложному матчу.
Мы получили кое-какую информацию, но немного. В основном все новости я узнавал из газет. Это тяжёлая тема. Люди недовольны, и я их понимаю. Я не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Ни я, ни игроки ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это всё приведёт», – приводит слова Клоппа BBC.
В 2019 году Юрген Клопп уже отвечал на слухи о возможном создании Суперлиги, и тогда он был против этой идеи:
«Надеюсь, Суперлиги не будет. У футбола есть отличный продукт в виде Лиги чемпионов и Лиги Европы. Для меня Лига чемпионов и есть Суперлига, где вы не всегда играете против одних и тех же соперников.
Зачем нам создавать систему, в которой «Ливерпуль» будет играть с «Реалом» каждый год на протяжении десяти лет подряд? Кто захочет на это смотреть?», — говорил Клопп два года назад.
Вчера, 18 апреля стало известно, что «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» согласились присоединиться к Европейской Суперлиге.
- 19 апреля 2021
-
22:36
-
22:29
-
22:18
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:46
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
21:15
-
21:04
-
21:04
-
20:58
-
20:46
-
20:44
-
20:23
-
20:13
-
20:11
-
20:09
-
19:50
-
19:49
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:19
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:38
-
18:33
-
17:54
-
17:49