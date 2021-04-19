Юрген Клопп прокомментировал создание Суперлиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 32-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» высказался о создании Европейской Суперлиги.



«Моё отношение к данному турниру не изменилось. Мое мнение на этот счёт также осталось прежним. Вчера я впервые услышал об этом, но мне было не до того — я пытался подготовить команду к сложному матчу.



Мы получили кое-какую информацию, но немного. В основном все новости я узнавал из газет. Это тяжёлая тема. Люди недовольны, и я их понимаю. Я не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Ни я, ни игроки ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это всё приведёт», – приводит слова Клоппа BBC.



В 2019 году Юрген Клопп уже отвечал на слухи о возможном создании Суперлиги, и тогда он был против этой идеи:



«Надеюсь, Суперлиги не будет. У футбола есть отличный продукт в виде Лиги чемпионов и Лиги Европы. Для меня Лига чемпионов и есть Суперлига, где вы не всегда играете против одних и тех же соперников.



Зачем нам создавать систему, в которой «Ливерпуль» будет играть с «Реалом» каждый год на протяжении десяти лет подряд? Кто захочет на это смотреть?», — говорил Клопп два года назад.



Вчера, 18 апреля стало известно, что «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» согласились присоединиться к Европейской Суперлиге.

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