Хазенхюттль — о создании Суперлиги: грядёт война со стороны топ-клубов

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.



«На этот счёт не может быть другого мнения. То, что мы сейчас видим — это большая угроза для нашего вида спорта. Грядёт война со стороны топ-клубов.



Посмотрим, что произойдёт в будущем, но Суперлига — это серьёзная угроза, и нам нужно с ней бороться. Надеюсь, что болельщики будут за нас, а без болельщиков футбол не работает. У этих топ-клубов много власти», – приводит слова Хазенхюттля Daily Mail.



Вчера, 18 апреля, о присоединении к новосозданной Европейской Суперлиги официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико».

Клопп: самая важная часть футбола — болельщики. Не хочу, чтобы что-то вставало между нами