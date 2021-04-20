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Камавинга близок к переходу в «Баварию»

Полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга близок к переезду в немецкую Бундеслигу. В услугах 18-летнего французского хавбека заинтересована мюнхенская «Бавария», информирует авторитетное издание France Football.

«Бавария» сделала Камавингу одним из первых трансферных приоритетов на ближайшее лето. Руководство мюнхенцев уверено, что Эдуарду сможет навязать конкуренцию Джошуа Кимииху и Леону Горецке в центре поля.

На подписание Эдуарду Камавинги также претендует мадридский «Реал», но сейчас именно «Бавария» считается фаворитом в борьбе за игрока.

«Ренн» хочет выручить за Камавингу € 80 млн, при этом Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн. Контракт француза рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2020/2021 Камавинга провёл за «Ренн» 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.