Полузащитник «Аталанты» Малиновский прокомментировал победный гол в ворота «Ювентуса»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал победный гол в ворота «Ювентуса» в матче чемпионата Италии. Встреча 31-го тура проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Аталанты». Малиновский забил гол на 87-й минуте.

«В первую очередь, приятно, что выиграли вчера и я забил победный гол такой команде как «Ювентус». Для «Аталанты», всего города и клуба это очень важная победа, 20 лет не выигрывали у «Ювентуса». Все рады победе, а мне, конечно же, приятно забить такой команде и добыть три очка для команды. Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов, в этом году очень насыщенный сезон получается. Много команд претендуют на Лигу чемпионов. У нас осталось семь финалов, в которых мы должны взять максимум очков и попасть в Лигу чемпионов. Вчерашняя игра помогла нам в этом. Надеюсь, мы будем и дальше продолжать так играть", — приводит слова Малиновского Телеканалы Футбол 1/Футбол 2.

Туринский «Ювентус» в 31 матче набрал 62 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» (64) находится на третьем месте.