Госенс: в мире погибают люди, а 12 клубов создают Суперлигу и получают по € 100-150 млн

26-летний немецкий полузащитник «Аталанты» Робин Госенс подверг критике создание европейской Суперлиги.
«Тот факт, что аутсайдер всегда имеет шанс на победу, является основой футбола. Если появится Суперлига, в которую «Арсенал» или «Тоттенхэм» будут квалифицироваться без каких-либо спортивных достижений, то тогда футбол будет лишён своих основ. Каждый должен осознавать, что футбол изменится навсегда и никогда больше не будет прежним.
Во всём мире всё ещё погибают люди. И тут, и там не хватает денег. А эти 12 клубов создают Суперлигу и получают в свои задницы по € 100-150 млн.
Вы должны подвергнуть сомнению этику этого. Печально то, что всё дело в деньгах, деньгах и ещё раз деньгах. Ущерб будет настолько велик, что многие фанаты, надеюсь, воспротивятся этому, и я приму участие в таких протестах», — цитирует Госенса Football Italia со ссылкой на Kicker.
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