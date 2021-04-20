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Госенс: в мире погибают люди, а 12 клубов создают Суперлигу и получают по € 100-150 млн

Госенс: в мире погибают люди, а 12 клубов создают Суперлигу и получают по € 100-150 млн
Футбол / Италия 0
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26-летний немецкий полузащитник «Аталанты» Робин Госенс подверг критике создание европейской Суперлиги.

«Тот факт, что аутсайдер всегда имеет шанс на победу, является основой футбола. Если появится Суперлига, в которую «Арсенал» или «Тоттенхэм» будут квалифицироваться без каких-либо спортивных достижений, то тогда футбол будет лишён своих основ. Каждый должен осознавать, что футбол изменится навсегда и никогда больше не будет прежним.

Во всём мире всё ещё погибают люди. И тут, и там не хватает денег. А эти 12 клубов создают Суперлигу и получают в свои задницы по € 100-150 млн.

Вы должны подвергнуть сомнению этику этого. Печально то, что всё дело в деньгах, деньгах и ещё раз деньгах. Ущерб будет настолько велик, что многие фанаты, надеюсь, воспротивятся этому, и я приму участие в таких протестах», — цитирует Госенса Football Italia со ссылкой на Kicker.

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