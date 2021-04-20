«Карпаты»: Суперлига — это афера. Отказываемся принимать в ней участие

Львовские «Карпаты» в «Инстаграме» иронично отреагировали на создание Европейской Суперлиги.

«Официально! Глубоко убеждены, что только что созданная Суперлига — это афера, а не схема, поэтому принимать в ней участие категорически отказываемся!» — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2020/2021 «Карпаты» выступают во Второй лиге Украины. Львовская команда набрала 10 очков в 16 матчах и занимает предпоследнее, 13-е место в группе А.

Проект нового турнира подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».