Президент «Реала»: Криштиану Роналду не вернётся. В этом нет смысла

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес опроверг информацию о возможном возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Ювентус».
«Роналду не вернётся в «Реал». В этом нет смысла, у него контракт с «Ювентусом», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на El Chiringuito.
Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», португалец стал обладателем четырёх «Золотых мячей».
Ранее спортивный директор «Ювентуса» заявил, что клуб решил сохранить Криштиану. В нынешнем сезоне форвард провёл 27 матчей в чемпионате Италии, забил 25 голов (пять — с пенальти) и отдал три результативные передачи.
- 20 апреля 2021
-
10:37
-
10:37
-
10:31
-
10:23
-
10:12
-
09:52
-
09:50
-
09:30
-
09:21
-
08:59
-
08:49
-
08:30
-
08:27
-
08:17
-
07:37
-
06:14
-
03:57
-
03:24
-
03:02
-
02:26
-
02:08
-
01:42
-
01:24
-
00:59
-
00:57
-
00:46
-
00:27
-
00:15
-
00:14
- 19 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:33
-
23:23