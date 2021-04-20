Президент «Реала»: Криштиану Роналду не вернётся. В этом нет смысла

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес опроверг информацию о возможном возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Ювентус».



«Роналду не вернётся в «Реал». В этом нет смысла, у него контракт с «Ювентусом», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на El Chiringuito.



Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», португалец стал обладателем четырёх «Золотых мячей».



Ранее спортивный директор «Ювентуса» заявил, что клуб решил сохранить Криштиану. В нынешнем сезоне форвард провёл 27 матчей в чемпионате Италии, забил 25 голов (пять — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

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