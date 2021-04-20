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«Ростов» попросил ЭСК дать оценку судейству Вилкова в двух эпизодах матча с «Локомотивом»

«Ростов» попросил ЭСК дать оценку судейству Вилкова в двух эпизодах матча с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько сообщил, что клуб направил письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку работе судейской бригады Михаила Вилкова, обслуживавшей матч с «Локомотивом» (1:4).

«Вчера вечером мы направили письмо в ЭСК, попросили дать объективную оценку судейской бригады Вилкова. В частности, разобрать два эпизода: 52-я минута — удаление Гиговича и 64-я — одиннадцатиметровый удар в ворота «Ростова», — сказал Штанько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов» прошёл 17 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Он завершился победой хозяев поля со счётом 4:1. После встречи Вилков был отстранён от судейства.

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