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Глава судейского комитета: пока я работаю, Вилков не будет обслуживать матчи

Глава судейского комитета: пока я работаю, Вилков не будет обслуживать матчи
Футбол / РПЛ 0

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение от работы арбитра Михаила Вилкова.

«Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это моё решение. Формулировка? Утрата доверия», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Последним матчем Вилкова в Российской Премьер-Лиге стала встреча 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1), которая прошла в минувшие выходные на стадионе «РЖД Арена» в Москве. После игры судью раскритиковали за ряд спорных решений. В частности, многие посчитали ошибкой назначение пенальти в пользу железнодорожников и удаление в составе гостей.

«Давно надо было его убрать!» Скандальный судья Вилков отстранён от работы в РПЛ
Почему это решение было лишь делом времени.
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