Хачатурянц: ЭСК решил, что Вилков в матче «Локомотив» — «Ростов» ошибся в обоих случаях

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова в матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (4:1).



«ЭСК единогласно решил, что Вилков в матче «Локомотив» — «Ростов» ошибся в обоих случаях. И в первом, и во втором спорном эпизоде — очевидная ошибка. В первом эпизоде иностранные эксперты посчитали, что должен был быть назначен свободный удар в другую сторону. По одиннадцатиметровому удару вообще непонятно, как его можно было назначить. Я не особо понимаю, почему Вилков так отсудил матч. Считаю, что его ошибки не соответствуют профессиональному уровню.



Что касается Панина, мы изучаем переговоры VAR. По результатам проверки будем делать выводы по Панину», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомим, матч «Локомотив» — «Ростов» стал последним для Вилкова в Российской Премьер-Лиге. После игры, прошедшей на стадионе «РЖД Арена» в Москве, судью раскритиковали за ряд спорных решений. В частности, многие посчитали ошибкой назначение пенальти в пользу железнодорожников и удаление в составе гостей. Позже было объявлено об отстранении Вилкова от работы в чемпионате России.