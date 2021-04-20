«Не знаю мотивов Аньелли». Румменигге высказался о создании Суперлиги

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что пытался поговорить о Суперлиге с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.
«Я хотел поговорить с Аньелли, но не смог дозвониться до него. Не знаю его мотивов и не хочу критиковать его, не имея полной информации. Может быть, у его действий есть причина, о которой я не знаю.
До меня доходили слухи, что у «Интера» финансовые трудности. Потенциальный доход от участия в Суперлиге кажется огромным, но этого будет недостаточно для решения финансовых проблем в долгосрочной перспективе. Вы не можете продолжать обналичивать, чтобы компенсировать расходы.
Мы отказались от участия в Суперлиге, мы не хотим этого. «Бавария» рада выступать в Бундеслиге. Как говорят англичане, это наш хлеб с маслом. Мы счастливы быть частью Лиги чемпионов и не забываем об ответственности перед болельщиками, которые выступают против таких реформ. Мы чувствуем ответственность перед футболом в целом», — приводит слова Румменигге Corriere della Sera.
- 20 апреля 2021
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